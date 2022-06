Fraude em licitação de tênis escolar: PF cumpre mandado em Maringá

Ainda não se sabe onde foi cumprido, em Maringá, um dos 15 mandados da Operação Gold Sneaker, da Polícia Federal, que investiga fraude na Secretaria de Educação da Prefeitura de Marília (SP). A PF chegou a cumprir mandado no apartamento do secretário Helter Bochi; outros assessores do prefeito Daniel Alonso estariam envolvidos na fraude.

A operação investiga o superfaturamento de R$ 1 milhão 20 mil na aquisição de tênis escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino. Teria ocorrido um conluio entre as empresas que disputaram a licitação. Além de Maringá, foram cumpridos seis mandados em Marília, quatro em Sapiranga (RS), dois em São Paulo, um em Canela (RS) Navegantes (SC). (inf Angelo Rigon)