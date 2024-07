Frota sempre nova

No ano passado a TCCC/Cidade Verde adquiriu 51 ônibus novos; neste ano, foram adquiridos mais 59 novos veículos.

Nos últimos três anos, confirma o diretor Roberto Jacomelli, a frota foi renovada em 80%, possibilitando um número raro quando se fala em transporte coletivo municipal. A idade média da frota da concessionária em Maringá é de 1,3 ano.

O número provocado com a renovação faz com que o transporte coletivo de Maringá tenha uma das frotas mais novas do Brasil – se não for a mais nova.