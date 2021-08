Funcionários do Samu foram dopados com suco

Ao menos quatro funcionários do Samu Regional Norte Novo Paraná foram hospitalizados com rebaixamento de nível de consciência, após terem ingerido um suco que estava na geladeira na base sul da unidade do Samu Maringá. O fato ocorreu no início da manhã deste domingo. A suspeita é de que foram colocadas drogas no suco.

Três servidores foram encontrados em estado de sonolência na base sul do Samu e um estava desmaiado no banheiro. Todos foram levados aos hospitais Universitário e Bom Samaritano. Os funcionários trabalham como motoristas de veículos de emergência e no atendimento.

O registro feito na Polícia Civil foi de tentativa de homicídio qualificado, crime contra a pessoa e com risco para vida ou saúde de outrem. Uma amostra do suco ingerido por eles foi encaminhada para análise. (inf Maringá News)