Gaeco faz operação contra lavagem de dinheiro de facção criminosa

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu hoje seis mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão no âmbito das Operações “Scelerum II” e “Strigoi”, a partir das quais são investigados dois grupos supostamente envolvidos com lavagem de dinheiro de facção criminosa.

As apurações apontam, até o momento, o possível envolvimento de oito pessoas, sendo algumas parentes entre si. As ordens judiciais foram expedidas pelos juízos da 2ª e 5ª Varas Criminais de Curitiba.

Dois dos mandados de prisão foram cumpridos no sistema penitenciário da capital, onde já se encontram presos um homem e uma mulher possivelmente integrantes do esquema criminoso. As demais ordens de prisão foram cumpridas em Londrina e Curitiba. Os mandados de busca são cumpridos em Curitiba (2), Colombo (4) e Londrina (4), em residências e em duas empresas relacionadas aos investigados. (MPPR)