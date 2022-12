Garota que teve corpo queimado após acidente morre no hospital

Antonella Hoffmann, que sofreu um acidente de trânsito no último dia 22, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje (28) no hospital, em Curitiba.

A menina de 10 anos, teve mais de 70% do corpo queimado, com piche, após o caminhão que seu pai conduzia, tombar na rodovia BR-376 na região de Ponta Grossa. No dia do acidente a sua madrasta morreu na hora.

Antonella, era muito querida em Paiçandu, pelo carisma, simpatia e esforço, pois mesmo ainda tão jovem ajudava sua mãe nas vendas de pães. Sua morte causou comoção na cidade e nas redes sociais.

Ainda não temos informações do velório e sepultamento, que deve acontecer em Paiçandu.

O acidente

Um acidente fatal, envolvendo uma carreta carregada com piche, foi registrado na manhã desta quinta-feira (22) na BR-376, em Ponta Grossa, município que pertence aos Campos Gerais do Paraná. O veículo de carga tombou na rodovia e causou a morte de uma mulher, de 34 anos, e causou queimaduras graves em uma criança, de 10 anos.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após o pai da menina, que era o motorista do carreta perder o controle da direção. A vítima fatal do acidente era madrasta da criança.

Antes de tombar, o veículo carregado com piche atingiu um barranco da rodovia e rodou na pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para socorrer as vítimas. O caminhoneiro, Alexandre, foi socorrido consciente. Já a a mulher identifica Josimara Nogueira, foi ejetada do caminhão e morreu no local. O casal seria morador de Campo Mourão.

Após o caminhão tombar, a carga de piche se espalhou pela pista. Conforme os bombeiros a filha do motorista teve 70% do corpo queimado ao entrar em contato com a substância. As queimaduras são de segundo grau e, por conta da gravidade, ela precisou ser encaminhada rapidamente de helicóptero para um hospital de Curitiba, onde está internada em uma UTI.

A menina, Antonella, é moradora de Paiçandu, e foi passar as férias com o pai e madrasta. (inf TN Online)