Gestante fica ferida ao se envolver em acidente

O acidente envolvendo três veículos aconteceu na tarde desta quinta-feira, 22, na Avenida Juscelino Kubitschek, proximidades com Avenida Itororó, em Maringá. Uma mulher que dirigia uma utilitária Renault Duster Oroch tombou após colidir contra um Honda Fit.

Testemunhas relataram que uma mulher que dirigia o Honda Fit parou em uma vaga na JK para deixar o filho em uma escola, a Oroch que trafegava na JK bateu na traseira do Fit. Com o impacto, a utilitária tombou e ainda bateu contra a lateral de um Jeep Renagade.

A vítima que tombou o veículo está grávida de 3 meses. Ela foi retirada com segurança por pessoas da escola. Uma equipe do Siate foi acionada ao local onde prestou o atendimento. A grávida sofreu uma escoriação no braço.

A condutora do Honda Fit ficou assustada com o acidente e foi avaliada pelos socorristas. São duas gestantes que sofrem acidente em 24 horas em Maringá. Na quarta-feira, 21, uma mulher grávida de 8 meses sofreu acidente na Avenida Colombo. (inf André Almenara)