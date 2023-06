Golpe do amor: Dentista faz acusações contra falso médico maringaense que vive nos Estados Unidos

Um homem de sucesso, com uma personalidade carismática. Um brasileiro com cidadania americana é investigado pela polícia do Brasil e dos Estados Unidos. O maringaense, Michael Czerwinski, foi denunciado por fazer procedimentos estéticos em clientes brasileiras sem ter especialização na área.

Lizia Campos, uma dentista de Minas Gerais disse que ele aplicou o golpe de estelionato sentimental, também conhecido como ‘golpe do amor’, e perdeu R$ 2 milhões no relacionamento. (confira a reportagem completa no site R7)