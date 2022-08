Governador promete nova secretaria para Maringá

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve no fim de semana em Maringá, e a noite no Clube Olímpico em evento promovido pela Associação dos Municípios do Paraná intitulado 1º Encontro das Mulheres Políticas do Paraná. Ele trocou a participação no primeiro debate entre os candidatos a governador pelo evento da AMP.

Durante o encontro ele prometeu criar a Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, que, em caso de sua reeleição, deve ficar com Terezinha Beraldo Pereira, atual secretária da administração maringaense. Terezinha foi chamada ao palco e convidada pelo governador para integrar sua equipe.

“Historicamente, o ambiente político sempre foi muito machista, mas as mulheres têm ocupado cada vez mais espaços de destaque pela capacidade gestão, inteligência e um olhar diferentes para a política. A criação

dessa secretaria reforça o nosso compromisso em continuar avançando construção de um espaço mais igualitário”, afirmou Ratinho Junior. (inf Angelo Rigon)