Grave acidente deixa veículo pendurado

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram mobilizadas no local . Segundo as informações dos socorristas, um veículo teria batido contra a defesa metálica da rodovia e ficou pendurado com riscos até mesmo de cair em uma ribanceira.

O condutor que ocupava o automóvel ficou preso no interior do carro e precisou ser retirado pelas equipes. O Aeromédico do Samu foi acionado, a vítima foi encaminhada com auxílio do helicóptero para o Hospital Universitário de Maringá. (inf Marcelo Batista)