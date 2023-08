Grupo Maringá de Comunicação entrevista pré-candidatos à prefeitura

O próximo ano é de eleições municipais e os veículos do Grupo Maringá de Comunicação vão abrir o debate para ouvir pré-candidatos e a população sobre o futuro da cidade

Nesta terça-feira, 29, tem início uma sequência de entrevistas àqueles que já se disponibilizaram a concorrer à administração maringaense em 2024. Os pré-candidatos passarão por uma sequência de entrevistas, no Jornalismo da Maringá FM às 8h, nos estúdios da rádio CBN Maringá às 9h30 e respondendo a perguntas da população, no Portal GMC Online. As informações também farão parte da programação da MIX FM Maringá, com notas sobre as informações mais relevantes em cinco edições do MIX News.

“A ideia é apresentar à população o que pensam essas pessoas que estarão disponíveis para concorrer à Prefeitura da nossa cidade. Quais os projetos de cada um, a visão que eles têm sobre os principais problemas que o maringaense enfrenta e as soluções que têm em mente. É dar voz ao maringaense um ano antes da eleição acontecer para que ele comece a formar sua opinião nessa tomada de decisão tão importante. Essa é uma maneira de colocar o serviço dos nossos veículos, mais uma vez, em benefício da população”, afirma Alexandre Barros, presidente do Grupo Maringá de Comunicação.

A rádio Maringá FM é líder de audiência em Maringá e região, a CBN Maringá lidera entre as rádios de notícias, a MIX FM tem forte presença entre o público jovem, com índice de afinidade altíssimo entre sua audiência e o Portal GMC Online detém o maior número de acessos da região Noroeste do Paraná, compondo assim uma força expressiva no alcance dessas informações.

As entrevistas serão veiculadas toda semana, às terças e sextas.

Confira os nomes dos pré-candidatos e as datas em que as entrevistas serão veiculadas:

29.08.23 – Terça- feira

Flávio Mantovani (Solidariedade) – vereador licenciado e coordenador do Procon

01.09.23 – Sexta-feira

Mário Verri (PT) – vereador

05.09.23 – Terça-feira

Edson Scabora (MDB) – vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo

08.09.23- Sexta-feira

Do Carmo (União) – deputado estadual

12.09.23 – Terça-feira

Homero Marchese (Republicanos) – ex-vereador e ex-deputado estadual

15.09.23 – Sexta-feira

Dr. Batista (União) – ex-deputado estadual

19.09.23 – Terça-feira

Wilson Matos Filho (Podemos) – Presidente da comissão executiva do partido

22.09.23 – Sexta-feira

Silvio Barros (PP) – ex-prefeito de Maringá