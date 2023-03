Guarda Civil Municipal atende dois chamados do ′Botão do Pânico′ em fevereiro; agressores são presos

A Prefeitura de Maringá investe em ações para proteção das mulheres e tem intensificado o combate à violência. Na cidade, as mulheres vítimas de violência doméstica e que possuem medida protetiva podem utilizar o “Botão do Pânico” para acionar a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), em caso de agressão e descumprimento dessas medidas. No mês de fevereiro, o dispositivo, que é uma medida de apoio às vítimas, teve dois acionamentos. Em ambas situações, os agressores foram presos.

Ao ser acionado, o “Botão do Pânico” envia um alerta para a central de monitoramento da Guarda Civil Municipal, que recebe a localização, via GPS, da vítima. “O acionamento do botão é prioridade para a Guarda Civil Municipal e a viatura mais próxima é quem realiza o atendimento. Dessa forma, atuamos com agilidade para impedir possíveis agressões”, explica a supervisora da Patrulha Maria da Penha, Silvana Soares.

Em Maringá, 54 botões estão em uso. O dispositivo é disponibilizado para as vítimas atendidas pela equipe técnica do Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá (CRAMMM), que realiza o encaminhamento para o Poder Judiciário, responsável pela autorização do uso. “O dispositivo é mais uma ferramenta para ampliarmos a proteção da mulher vítima de violência doméstica e, por ser discreto e de fácil acionamento, dificulta que o agressor consiga quebrá-lo”, diz a supervisora.

A população pode denunciar casos de violência e abuso contra mulheres nos números:

• 153 – Patrulha Maria da Penha;

• 190 – Polícia Militar;

• 180 – Centro de Atendimento à Mulher;

• 156 – Ouvidoria Municipal.