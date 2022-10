Homem ainda não identificado é entubado após ser atropelado no Contorno Su

Um homem ainda não identificado precisou ser entubado após ser atropelado por um automóvel

Hyundai HB20. O acidente aconteceu por volta de 5h30 deste sábado, 15, na avenida

Sincler Sambatti, proximidades do Conjunrto Bertioga.

O próprio motorista disse que estava sentido Sarandi quando de repente uma pessoa saiu

de um matagal e entrou na pista. O condutor do automóvel contou que não conseguiu desviar

pois a vítima estava muito próxima.

O corpo do homem foi arremessado com muita violência contra o para-brisa do veículo. Quando

os socorristas do Samu chegaram ao local encontraram a vítima ainda no capô do carro. O

possível andarilho só estava vestindo uma camiseta.

O médico intervencionista precisou imediatamente entubar o paciente no local. A vítima que não

portava nenhum tipo de documento foi encaminhada em estado gravíssimo ao pronto socorro do

Hospital Santa Casa. A principal lesão foi um trauma de crânio severo. (inf André Almenara/foto Plantão Maringá)