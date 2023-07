Homem morre após sofrer descarga elétrica em subestação de energia de Maringá

Um trabalhador morreu após receber uma descarga elétrica na subestação da Copel, na saída para Paiçandu, na manhã deste domingo, 16, em Maringá.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem estava realizando manutenção quando sofreu uma descarga elétrica.

As equipes ainda tentaram reanimação da vítima por cerca de 30 minutos, mas infelizmente sem êxito. O trabalhador, Eduardo Augusto Tamayose era colaborador da Copel e residia na Zona 6 em Maringá. (inf Plantão Maringá)