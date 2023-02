Homem que já morou em Maringá é uma das vítimas da chacina em Sinop

Morreu, na noite desta terça-feira, 21, no Hospital Regional de Sinop, a 500 km de Cuiabá, a sétima vítima da chacina que aconteceu em um bar do Bairro Lisboa. Ele foi identificado como Eliseu Santos da Silva.

Sete pessoas, entre elas uma adolescente de 12 anos, foram assassinadas durante a tarde de terça. Dois homens não aceitaram perder duas partidas de sinuca no estabelecimento, segundo a Polícia Militar. Além dos suspeitos, havia nove pessoas no local.

Eliseu Santos da Silva (foto), 47 anos, que morou por muitos anos em Maringá, foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. Ele é natural de São João do Ivaí.

Morreram também; Larissa Frasao de Almeida, de 12 anos, Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos, Adriano Balbinote, de 46 anos, Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, de 36 anos, Josué Ramos Tenório, de 48 anos, Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos

Flagrante

As câmeras de segurança do bar registraram o momento da execução. Nas imagens, é possível ver quando um dos suspeitos, de camiseta azul, armado com uma pistola, rendeu as pessoas e as levou para perto de uma parede.

Enquanto isso, o outro homem, de camiseta listrada, pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento e volta atirando várias vezes.

A adolescente, depois de vários disparos, tenta correr para fora do estabelecimento. Ela e outro homem foram mortos, segundo a perícia, com tiros nas costas.

Antes de fugirem na caminhonete, um dos suspeitos pega uma quantia de dinheiro que está em uma das mesas de sinuca, além de outros objetos.

Motivação do crime

Segundo a Polícia Militar, a dupla participava de um jogo de sinuca a dinheiro e havia perdido uma partida. Os suspeitos voltaram com mais uma quantia e perderam, novamente.

Ainda segundo as informações da polícia, as pessoas que estavam no estabelecimento fizeram piadas com eles o que teria motivado o crime.

Antes da chacina, uma das vítimas gravou um vídeo no bar. As imagens das câmeras de segurança também mostravam uma movimentação tranquila no local.

Identificação dos suspeitos (foto)

A Polícia Civil identificou os dois atiradores, Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos, eles estão foragidos. (inf Plantão Maringá)