Homenagem a Laurindo Cordiolli

Pela primeira vez em Maringá um título de cidadania foi entregue post mortem. A família do empresário Laurindo Cordiolli, falecido em 16 de dezembro, aos 84 anos, recebeu nesta tarde o título de cidadania benemérita em cerimônia realizada na sala de reuniões da presidência da Câmara Municipal. A viúva, Antonia Laquanetti Cordiolli (foto), recebeu a honraria do prefeito Ulisses Maia e do presidente do Legislativo, Mário Hossokawa, autor do projeto aprovado em setembro de 2021.

Familiares acompanharam a cerimônia ao lado de vereadores. O secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Marcos Cordiolli, discursou e agradeceu a homenagem.