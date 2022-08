Homenagem a Olivia Newton-John

Olivia Newton-John, atriz e cantora, morre aos 73 anos Olivia Newton-John, atriz e cantora britânica naturalizada australiana, morreu aos 73 anos nesta segunda-feira (8) em um rancho no sul da Califórnia, cercada por amigos e pela família, informou o marido dela, John Easterling.

Ela foi protagonista, ao lado de John Travolta, do filme “Grease: Nos tempos da brilhantina” (1978) e teve uma carreira de sucesso na música. Ela estrelou ‘Grease’ e vendeu mais de 100 milhões de discos com hits como ‘Physical’. Ela foi diagnosticada com um câncer de mama em 2018 e enfrentou outros dois tumores.