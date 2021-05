Hospital Bom Samaritano vence licitação emergencial para atender servidores públicos municipais

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas abriu hoje as propostas recebidas para a licitação emergencial para atendimento do benefício de saúde dos servidores municipais, após a rescisão do contrato com a Sudamed.

Foram solicitados orçamentos para 10 empresas sendo que três apresentaram propostas. O menor preço per capita foi o do Hospital Bom Samaritano de Maringá (R$ 71,53). As outras propostas foram da Unimed Maringá (R$ 138,25) e da Santa Casa de Maringá (R$ 188,39). O processo agora será finalizado e o contrato assinado por até 6 meses com a empresa vencedora. A previsão é que até a próxima semana sejam iniciados os atendimentos. Os procedimentos para realização da nova licitação para contratação de empresa para atender ao beneficio de saúde dos servidores também já foram iniciados. (inf Angelo Rigon)