Hospital Martagão Gesteira arremata licitação do Hospital da Criança

A Liga Álvaro Bahia (Labcmi), responsável pelo Hospital Martagão Gesteira de Salvador (BA), arrematou a operação do Hospital da Criança Irmã Calista, com proposta de R$ 20,7 milhões pela outorga e investimentos obrigatórios. O valor total de investimentos da proposta é 13% maior do que o mínimo previsto no edital. Os envelopes com as propostas foram abertos em sessão pública nesta quarta-feira, 29, na Diretoria de Licitações da Secretaria de Logística e Compras (Selog). A próxima etapa será abertura dos envelopes da documentação na terça-feira, 4.

O Hospital Martagão Gesteira está localizado em Salvador e é o maior hospital pediátrico no Norte e Nordeste, com 28 especialidades médicas, incluindo oncologia, neurologia e cardiologia. A instituição apresentou proposta de R$ 210 mil pela outorga, com pagamento trimestral pelo período de dez anos de contrato, o que representa um valor total de R$ 8,4 milhões. Além disso, a instituição deverá arcar com os investimentos obrigatórios de R$ 12,3 milhões previstos em contrato. A proposta arrematante de R$ 20,7 milhões é R$ 2,4 milhões superior ao mínimo previsto, que era de R$ 18,3 milhões.

Após as etapas de abertura dos envelopes, o município realizará a fase de abertura dos documentos de habilitação nesta terça-feira, 4, às 14h, na Diretoria de Licitações da Secretaria de Logística e Compras (Selog). A Liga Álvaro Bahia já realizou a entrega dos documentos necessários, que serão analisados após a abertura dos envelopes na terça. Caso toda documentação esteja correta, a Prefeitura e a instituição terão até 60 dias para a assinatura do contrato, a partir da publicação do resultado definitivo no Diário Oficial.

O prefeito Ulisses Maia destacou o trabalho incansável e intenso do município para que o complexo hospitalar entre em funcionamento. “É uma honra prestigiar esse momento histórico para Maringá, o Paraná e para o Brasil. Essa é a reta final para confirmar a parceria com a licitante vencedora e colocarmos o tão sonhado Hospital da Criança em funcionamento”, afirma.

A Prefeitura de Maringá recebeu as propostas das instituições interessadas na operação do Hospital da Criança Irmã Calista na manhã desta quarta-feira, 29. Além da Liga Álvaro Bahia – Labcmi, responsável pelo Hospital Martagão Gesteira, também apresentou proposta a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, responsável pelo Hospital Pequeno Príncipe. A associação responsável pelo Hospital Pequeno Príncipe apresentou como proposta outorga de R$ 150 mil, o valor mínimo previsto pelo processo licitatório.

O Hospital da Criança Irmã Calista contará, no mínimo, com 60% de capacidade para atendimento de pacientes do SUS. O Hospital da Criança Irmã Calista atenderá crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, com atendimento de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. A prioridade será para a oncologia pediátrica, cardiologia e cirurgias cardiovasculares pediátricas, neurologia e neurocirurgia pediátrica, ortopedia pediátrica, transplantes, doenças raras e outras especialidades a serem contratualizadas.