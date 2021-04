Hospital Metropolitano amplia sistema de fornecimento de oxigênio

No Dia Mundial da Saúde (7 de abril), o diretor-geral do Hospital Metropolitano, de Sarandi, Conrado Ferri, anuncia a expansão do sistema de fornecimento de oxigênio da instituição. A obra, prevista para ser concluída em 30 dias, vai elevar a capacidade dos atuais 5 mil litros para 20 mil litros. A ampliação e modernização do sistema garantirá margem de segurança para evitar eventual risco da falta do produto.

“Seguimos com os investimentos no reforço da infraestrutura do hospital, concentrando recursos neste momento em sistemas que assegurem ampla capacidade de atendimento aos agravados pela Covid e que exigem ventilação mecânica, ou seja, intubação e uso de oxigênio”, explica Conrado Ferri. “O fornecimento desse insumo é fundamental, e mais ainda agora”, acrescenta.

O Hospital Metropolitano é referência de enfrentamento à pandemia para mais de 60 municípios das regiões Norte e Noroeste do Paraná. Disponibiliza 45 leitos de UTI na unidade de Sarandi e outros 20 em Ivaiporã, onde gerencia hospital de campanha. “Temos uma imensa equipe de médicos e enfermeiros, entre tantos outros profissionais, na linha de frente do combate ao vírus. Vamos vencê-lo”, afirma Conrado Ferri.

O uso de máscara, o distanciamento social e a higienização frequente das mãos permanecem como recursos indispensáveis na prevenção. “Não há nenhuma margem de segurança fora desses cuidados”, afirma Conrado Ferri, acrescentando que ao reduzir a circulação viral, os riscos de contágio diminuem. “Dessa forma, aliviamos a sobrecarga no sistema de atendimento e reduzimos os riscos de colapso”, explica.