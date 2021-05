Hospital Metropolitano, de Sarandi, chega ao limite da capacidade de internação e suspende pronto atendimento

Em comunicado, publicado no início desta tarde, a Rede de Assistência à Saúde Metropolitana, gestora do Hospital Metropolitano, de Sarandi, “reforça que chegou ao limite de sua capacidade de internação (UTI e enfermaria) e, portanto, permanece suspensa a recepção de pacientes no Pronto Atendimento”.

O comunicado acrescenta que está mantido somente o atendimento via SAS, Samu e Siate.