Identificada mulher que morreu na BR-376 no domingo

Foi identificada a motorista que lamentavelmente perdeu a vida em um trágico acidente registrado no final da tarde deste domingo, 6, na rodovia BR-376, entre as cidades de Sarandi e Marialva. A vítima residia em Marialva, tinha 41 anos, Chirlleny Hoffman Ferreira da Silva.

O acidente foi do tipo colisão traseira, e envolveu um veículo Chevrolet Corsa e uma Caminhonete Toyota Hilux. Ambos os veículos com placas de Marialva. A princípio, a motorista que morreu teria reduzido a velocidade do automóvel, por conta de um cachorro que cruzava a pista de rolamento. Segundos depois teria ocorrido a colisão.



No carro, além da motorista havia dois rapazes. Eles foram socorridos pelas equipes de resgate, e encaminhados para hospitais de Maringá. Mateus Moisés, de 27 anos, foi resgatado pela equipe do Aeromédico Samu (helicóptero saúde 10) e encaminhado para o Hospital Santa Casa, apresentando ferimentos gravíssimos. Ele foi intubado pela equipe médica, e infelizmente corre risco de morte.

Já William Walace Ferreira Moisés, de 23 anos, foi encaminhado por uma ambulância do Siate, até o Hospital Universitário Regional de Maringá. Ele apresentava ferimentos moderados. O motorista da caminhonete que atingiu violentamente o corsa foi detido pela Polícia Rodoviária Federal. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro. A batida ocorreu na pista sentido à Mandaguari. O tráfego de veículos ficou lento no local.

A polícia científica e o IML de Maringá, foram acionados para realizarem os procedimentos. A PRF irá apurar as circunstâncias do acidente. (inf Corujão Notícias/foto Samu e Tribuna Interativa)