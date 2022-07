Identificadas as cinco pessoas que morreram em uma tragédia na PR-323

Foram identificadas no início da tarde deste domingo (3), as cinco pessoas de uma mesma família, que morreram em um trágico acidente automobilístico registrado na manhã de hoje.

A tragédia aconteceu na rodovia PR-323, entre as cidades de Cianorte e Tapejara, próximo ao trevo de acesso ao distrito de São Lourenço.



Morreram no acidente; Benedito Aparecido Cândido, 38 anos, Neuza Ribas Brandão, 67 anos, Vilma Brandão, 47 anos, Welington Cristian Brandão Cândido, 21 anos e a adolescente Lorrayne Brandão Cândido de 17 anos.

O acidente envolveu um caminhão baú, um GM Celta e um veículo VW Santana com placa de Tapejara. O Santana e o caminhão, colidiram frontalmente, e todos os ocupantes do carro morreram na hora. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

As circunstâncias da tragédia serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), mas a princípio, o caminhão trafegava sentido a Tapejara. Um automóvel GM Celta que seguia na mesma direção e estava na frente do caminhão, teria reduzido a velocidade para acessar uma estrada secundária.

Segundo informações, para não colidir na traseira do carro, o caminhoneiro realizou uma manobra invadindo a pista contrária, atingindo o Santana que trafegava em direção a Cianorte. O carro foi parar embaixo do caminhão. Antes de atingir o VW Santana, o veículo de carga chegou bater na lateral do Celta que era conduzido por uma mulher.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu, compareceram no local, mas apenas para constatar o óbito das vítimas e posteriormente realizar o desencarceramento. Já que das cinco vítimas, quatro ficaram presas nas ferragens.

Segundo familiares das vítimas, as pessoas eram; um casal, dois filhos e a sogra do motorista. Os corpos foram encaminhados para o IML de Campo Mourão. (inf Corujão Notícias/foto Valdeir Batista – Valério Batista e Wilson Russinholi)