Imprudência de motorista de carreta causa morte de 5 pessoas

Cinco pessoas morreram em um acidente entre uma carreta e um carro, na PR-317, na noite desta terça-feira (3). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida ocorreu entre Toledo e Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as cinco vítimas estavam em um carro da Prefeitura de Jesuítas, da secretaria de saúde. Três pessoas que morreram eram da mesma família e duas eram funcionárias do município, conforme a PRE.

O motorista da carreta foi conduzido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sob escolta, segundo os bombeiros.



Os corpos serão levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Toledo.

O motorista da carreta que se envolveu em um acidente na PR-317, entre Toledo e Assis Chateaubriand, foi detido pela PRE, após apresentar embriaguez no teste do etilômetro.

O acidente gerou cinco óbitos e a pista precisou ser interditada parcialmente. Segundo a PM, foi feito o teste de etilômetro no motorista da carreta e o aparelho apontou um resultado de 0,50 mg/L. (inf Oseias Miranda)