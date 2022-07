Um incêndio atingiu ontem, 18, à noite a Papelaria Herval, localizada na avenida do mesmo nome, na região central de Maringá. Um dos estabelecimentos mais antigos do ramo de materiais escolares e para escritórios, a Herval funcionava havia década em Maringá. Não há informações sobre a causa nem a extensão do sinistro, ocorrido logo depois das 22h. (inf Angelo Rigon)