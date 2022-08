Inscrições para concurso público da Prefeitura de Maringá abrem nesta sexta-feira

As inscrições para o concurso público de nível superior realizado pela Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), abrem nesta sexta-feira, 19, a partir das 10h, no site do Cebraspe, empresa organizadora do concurso. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de setembro, às 18h .

São 183 vagas ofertadas em diversas áreas, incluindo cargos de professor, médico de várias especialidades, enfermeiro, nutricionista e outros (confira a lista abaixo).

“Este é o primeiro concurso público a ser realizado pelo município após a pandemia da Covid-19. Com isso, vamos garantir a renovação do quadro dos servidores municipais e suprir as demandas em diversas áreas”, enfatiza o secretário de Gestão de Pessoas, Sergio Maximilla.

Os três editais foram publicados no dia 5 de agosto. As provas para os cargos de professor, procurador e contador serão realizadas no dia 23 de outubro. Para outras categorias, será no dia 6 de novembro. Cada candidato deverá acessar o portal a partir do dia 13 de outubro para consultar o local de realização da prova.

Veja a lista de cargos:

Analista Municipal – Contábil – 5

Analista Municipal – Direito – 5

Arquiteto – 3

Auditor em Saúde – 6

Biomédico – 2

Contador – 2

Enfermeiro – 30

Engenheiro Eletricista – 1

Fonoaudiólogo – 1

Geógrafo – 2

Médico Auditor 3

Médico Ginecologista – 10

Médico Psiquiatra – 4

Médico Pediatra – 10

Médico Urologista – 5

Médico Pneumologista – 5

Médico Ortopedista – 5

Médico Oftalmologista – 5

Médico Gastroenterologista – 5

Médico Dermatologista – 5

Médico Clínico Geral – 5

Médico Cardiologista – 5

Médico Otorrinolaringologista – 5

Médico Infectologista – 5

Médico Neurologista – 5

Médico Estratégia Saúde da Família (ESF) – 10

Nutricionista – 4

Procurador – 2

Profissional de Educação Física – 4

Professor 20 horas – 20

Auditor Tributário – 4