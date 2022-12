Inscritos na 3ª Etapa do Circuito Metropolitano de Cicloturismo podem retirar o kit até esta sexta; evento acontece no domingo

Mil pessoas se inscreveram para participar da 3ª Etapa do Circuito Metropolitano de Cicloturismo, que acontece neste domingo, às 7h, com concentração em frente ao Shopping Paraná Moda Park. A retirada do kit gratuito, composto por placa de identificação da bicicleta, pulseira do atleta e camiseta oficial, pode ser realizada até esta sexta-feira, 9, até às 11h. Os inscritos devem comparecer à Secretaria de Assuntos Metropolitanos (Ametro), no 2º andar do Paço Municipal.

“O Cicloturismo tem como objetivo promover a integração regional e o turismo rural, incentivando a comunidade de Maringá e região à prática esportiva e integrando as pessoas e cidades participantes”, reforça o secretário da Ametro, Fausto Eduardo Herradon.

A atividade integra as cidades de Maringá, Ourizona, São Jorge do Ivaí e Floraí. O evento prevê dois percursos: o primeiro será de 29 quilômetros, até Ourizona, e o segundo de 52 quilômetros, até Floraí. A ação terá café da manhã, seguro atleta, apoio com carros e motos, pontos de hidratação durante todo o percurso com frutas, água e suco, além de medalha de participação.

Retirada de kits

Local: Secretaria de Assuntos Metropolitanos (Ametro), 2º andar do Paço Municipal, Avenida XV de Novembro, 701

Horário: Sexta-feira, 9, das 8h às 11h

Serviço:

O que: 3ª Etapa do Circuito Metropolitano de Cicloturismo

Quando: 11 de dezembro

Concentração e café da manhã: 7h

Saída: 7h30

Onde: Shopping Paraná Moda Park, na PR-317