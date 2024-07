Irmãos são assassinados a tiros

Os irmãos Ryan Oliveira Loyola, 23 anos, e Renan de Oliveira Loyola, 26, morreram baleados no início da madrugada deste sábado, 29, em Mandaguaçu. O duplo homicídio aconteceu na Rua Atlantique, na Vila Guadiana.

Os irmãos estavam em um bar quando houve uma discussão por causa de uma mulher que seria namorada de uma das vítimas. Durante a briga, um homem sacou de uma arma de fogo e disparou contra Ryan e Renan.

As vítimas, mesmo feridas a bala, tentaram correr para pedir ajuda mas caíram poucos metros do bar. O criminoso conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Equipes do Samu deslocaram ao local mas os irmãos já estavam em óbito.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar. A perícia localizou estojos deflagrados de calibre 9mm. Os corpos foram recolhidos pelos agentes do Instituto Médico Legal de Maringá. A Polícia Civil já iniciou uma investigação. A família clama por justiça. (inf André Almenara)