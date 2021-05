ITA confirma que vai operar em Maringá em 2022

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) fará seu voo inaugural em 29 de junho, entre Guarulhos (SP) e Brasília (DF), e incluiu três cidades paranaenses para operar: Curitiba, Foz do Iguaçu e Maringá. A empresa, que já oferece reservas de passagens em seu site, vai começar em Curitiba no dia 30; em Foz, em 1º de dezembro; e, no Aeroporto Regional de Maringá, dia 1º de junho de 2022, junto com Teresina (PI).

Por enquanto, estão confirmados 22 destinos para este ano e 13 para 2022. As tarifas promocionais de lançamento custam a partir de R$ 119,90, incluindo feriados e datas especiais, como Ano Novo e carnaval. A companhia possui Airbus A320 da configurados para 162 passageiros, 18 a menos em relação à capacidade máxima original; o espaço entre as poltronas será de 79 cm a 107 cm. A Itapemirim informa que vai oferecer serviços diferenciados, como despacho gratuito de bagagem para todas as classes tarifárias e marcação de assento sem custo adicional.

Confira a data de início prevista dos destinos:

30 de junho de 2021: Belo Horizonte, Rio de Janeiro (GIG), São Paulo (GRU), Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre.

1º de julho de 2021: Porto Seguro.

1º de agosto de 2021: Recife, Maceió, Fortaleza, Florianópolis e Natal.

1º de setembro de 2021: Vitória, São Luis, Aracaju, Goiânia e Ribeirão Preto.

1º de outubro de 2021: Belém.

1º de novembro de 2021: Manaus e Santarém.

1º de dezembro de 2021: Foz do Iguaçu.

1º de fevereiro de 2022: Macapá.

1º de abril de 2022: Imperatriz, Navegantes, Presidente Prudente e Uberlândia.

2 de abril de 2022: João Pessoa.

1º de maio de 2022: Campo Grande, Palmas, Cuiabá, Porto Velho e São José do Rio Preto.

1º de junho de 2022: Teresina e Maringá.

(inf Maringá News)