Itaipu sedia evento de inovações tecnológicas e sustentabilidade de hidrelétricas

A ABRAPCH – Associação Brasileira de PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) e CGHs (Centrais Geradoras Hidrelétricas) – promove nestas quinta e sexta-feira (9 e 10), a partir das 8 horas, no auditório Cesar Lattes, no Parque Tecnológico Itaipu, nas instalações da usina de Itaipu, o evento ABRA-tec – Inovações Tecnológicas e Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental das Hidrelétricas. A presidente da ABRAPCH, Alessandra Torres, abrirá o encontro. A palestra de abertura será feita pelo diretor financeiro executivo da Itaipu, André Pepitone.

O encontro contará com três painéis: Hidroeletricidade e Sustentabilidade; Potencializando a Revolução do Hidrogênio Verde Incluindo Também as Hidrelétricas; e Serviços, Novidades e Tecnologias do Setor.

O evento é composto por sessões de diversos temas relacionados a inovações tecnológicas e tem como finalidade contribuir na melhoria da sustentabilidade das hidrelétricas e analisar os desafios do setor. O principal objetivo é fomentar um amplo debate sobre inovação em um ambiente propício para troca de conhecimento e a oportunidade de novos negócios.

Para Pepitone, é uma grande satisfação poder compartilhar conhecimentos e perspectivas sobre o setor. “Tenho plena consciência da relevância da ABRAPCH na promoção do avanço tecnológico e científico. É uma oportunidade incrível poder fazer parte deste evento”, disse.

Mais informações e inscrições no site https://abrapch.org.br/evento-itaipu/.

PCHs e CGHs

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são usinas hidrelétricas de tamanho e potência relativamente reduzidos, conforme classificação feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 1997. Esses empreendimentos têm, obrigatoriamente, entre 5 e 50 megawatts (MW) de potência e devem ter menos de 13 km² de área de reservatório. As PCHs são hoje responsáveis por cerca de 3,5% de toda a capacidade instalada do sistema interligado nacional.

As Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) também são geradoras de energia que utilizam o potencial hidrelétrico para sua produção. A diferença é que as CGHs são ainda menores, tanto em termos de tamanho quanto de potência. De acordo com a classificação da Agência Nacional de Energia Elétrica, esses empreendimentos podem ter o potencial de gerar de 0 até 5MW de energia. O Brasil conta com 732 unidades de CGHs em operação instaladas em todo seu território, que representam 808.665,67 kilowatts (kW) de potência instalada.