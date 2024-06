Jacovós se reúne com Silvio e Ricardo Barros, Ulisses Maia rebate

O ritmo mais acelerado da eleição municipal em Maringá começa se acentuar. Estiveram reunidos nesta manhã, 2, no escritório politico do deputado Delegado Jacovós o pré-candidato Silvio Barros (PP) juntamente com o deputado federal licenciado, e secretário da Industria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros.

Ladeado com o pré-candidato Jacovós, o vereador Delegado Luiz Alves e o ex-secretário municipal Francisco Favoto, que há cerca de dois meses deixou a presidência do PSD.

Desde o final do ano passado, Ricardo Barros vem tentando ter o apoio do partido Liberal na sua chapa de candidatura, atualmente com Silvio a frente. Cogita-se que Barros teria proposto a vice ao PL, sendo qualquer indicação da preferência de Jacovós.

Barros teria conversado por seguidas vezes com as lideranças nacionais do PL em Brasília, o presidente do partido Valdemar da Costa Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em ambas as visitas teve como resposta que Maringá “é um caso a parte” no cenário nacional, principalmente com a aproximação do governador Ratinho Jr, entre PSD e PL nas principais cidades do estado.

Silvio Barros postou em suas redes socias o encontro, afirmando que “fui pedir o apoio para minha candidatura à prefeitura de Maringá. Essa pode ser uma boa parceria, pois a segurança pública tem sido um dos pontos mais questionados por onde ando, uma especialidade do Jacovós e Luiz Alves que atuam na área da segurança. Além de outras temas como o desenvolvimento econômico que Favoto conhece bem e ação social onde atua a Sandra Jacovós.”

O que mais chamou a atenção foi o comentário do atual prefeito de Maringá, Ulisses Maia (PSD) no post de Silvio Barros:

“Engraçado. O candidato cita dois bons exemplos para o desenvolvimento econômico e para a assistência social. Não teve coragem de dizer que os dois nomes foram até último prazo da lei eleitoral secretários da atual gestão, Sandra e Favoto. Talvez o candidato que sempre esteve ausente de Maringá, em todas as dificuldades, inclusive pandemia, pois estava viajando pelo mundo, tenha percebido que a atual gestão está no caminho certo e não há motivo para mudança. E que o time atual tem excelentes contribuições para Maringá.”

O comentário foi confirmado pela assessoria de Maia, informando que foi feito pelo próprio prefeito.