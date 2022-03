Jovem de 18 anos é morto a tiros após separar briga de duas meninas em Maringá

De acordo com a Polícia Militar (PM), após receber informações de que teria ocorrido um homicídio, a polícia foi ao local e se deparou com o jovem caído, já sem sinais vitais. Ele apresentava perfurações no corpo, uma no tórax, uma no pescoço e outra nas costas.

Segundo a polícia, testemunhas relataram que o rapaz estava acompanhado de uma menina e mais um casal. Após consumirem bebidas alcoólicas, as duas meninas começaram a brigar. A vítima entrou na briga apenas para separar. No momento em que ele puxou a menina que estava ficando, o namorado da outra menina, sacou uma pistola 9mm e efetuou vários disparos.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados, porém Eliezer Croisfelt Gonçalves não resistiu aos graves ferimentos e morreu

no local.

O suspeito de efetuar os disparos foi identificado, mas fugiu e ainda não foi encontrado.

A perícia foi chamada e realizou os trabalhos de praxe no local do crime. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. A vítima não tinha antecedentes criminais, informou a PM.

O patrão de Eliezer esteve na cena do crime e informou que o rapaz era trabalhador e não tinha problemas com ninguém. (inf Plantão Maringá)