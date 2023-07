Jovem é assassinado com mais de 14 tiros na Vila Morangueira

O crime de homicídio ocorreu durante a madrugada deste sábado, 15, no cruzamento das Ruas Quito com Tucuman, na Vila Morangueira, em Maringá. Um rapaz de aproximadamente 30 anos foi executado a tiros no meio da rua.

A vítima foi atingida no braço, tórax e pernas. Equipes de socorro ao chegarem no local do crime apenas atestaram o óbito do rapaz. A perícia localizou na cena do crime 14 estojos deflagrados de calibre 9mm. Nenhum documento foi encontrado com a vítima.

A PM também localizou cachimbos para queimar crack. A Delegacia de Homicídios já iniciou uma investigação. A DHPP deverá requisitar nas próximas horas imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar o autor do assassinato. (inf André Almenara)