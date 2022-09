Jovem morador de Mandaguaçu morre em acidente após motorista de carro cometer imprudência

O acidente aconteceu por volta de 18h30 na rodovia BR-376 que liga a cidade de Maringá ao distrito de Iguatemi. João César Faneco, de 29 anos, sofreu um acidente com sua motocicleta CG Titan. O jovem morreu ao bater violentamente na lateral de um Voyage.

Testemunhas disseram aos policiais rodoviários que o motorista do carro que seguia sentido Iguatemi teria realizado uma manobra proibida. O condutor teria tentando retornar a pista “cruzando” o canteiro central.

O piloto da moto, que estava logo atrás, foi pego de surpresa com a conversão do motorista do Voyage e não teve como evitar a batida. Já o motorista do Voyage informou que teria parado no acostamento para atender uma chamada no celular, e ao retornar para a pista apenas observou uma moto vindo atrás.

João Faneco sofreu várias lesões pelo corpo ficando inconsciente. O jovem sofreu uma parada cardíaca sendo necessária a intervenção da equipe médica do Samu de Maringá. Após várias tentativas de reanimação, o médico constatou o óbito.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada ao local do acidente. O motorista Emerson Luis Del Passo, de 35 anos, realizou o teste do bafômetro onde o resultado deu negativo. O corpo de João César Faneco foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá.

O motociclista estava retornando de seu trabalho que fica em uma indústria de peças em Maringá. João passaria em sua casa em Mandaguaçu apenas para tomar uma ducha e depois assumiria o segundo turno de trabalho em um posto de combustíveis. (inf André Almenara)