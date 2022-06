Jovem morre ao despencar do telhado de igreja

As Polícias Científica e Civil de Maringá, vão estar apurando as circunstâncias de um

acidente de trabalho, que matou um jovem de 23 anos, no início da tarde desta terça-feira,

14, na área industrial da cidade. Paulo Henrique dos Santos, morreu ao cair do telhado de

uma igreja evangélica (Missionária).

Socorristas foram acionados, paramédicos estiveram no local, mas infelizmente o

trabalhador teve morte instantânea. Compareceram na igreja, policiais militares e peritos

do Instituto de Criminalística. Após os procedimentos de praxe na cena do ocorrido, o corpo

do rapaz foi removido e encaminhado para o IML.

Segundo o Pastor Jacó, responsável pelo templo religioso, a Igreja contratou uma empresa

terceirizada para realizar a instalação de alguns painéis audiovisual. Durante esse trabalho,

o rapaz subiu no telhado através de um andaime, e infelizmente uma das telhas não teria

suportado o peso do operário. A telha quebrou, e o trabalhador sofreu a queda, de uma

altura considerável.

Um representante (advogado) da empresa compareceu no local, e relatou que empresa

oferece a todos os trabalhadores, os EPI (Equipamentos de Proteção Individual). Porém,

não soube informar se na hora do ocorrido, a vítima estava equipada. Pastor Jacó, falou

que a igreja estará colaborando com os órgãos competentes e que juntamente com a

empresa, dará toda assistência a família da vítima. “Orem pela família do rapaz que faleceu

e por nós, estamos extremamente abalados. O que aconteceu aqui na igreja, foi uma

fatalidade, lamentável tudo isso,” disse o pastor. (inf Corujão Notícias)