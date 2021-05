Jovem Pan negocia compra do canal da Loading para colocar sua rádio na TV

O público ficou surpreso com o fim do canal Loading há apenas seis meses após a sua estreia. Os funcionários foram demitidos e um clima de desolação invadiu todos os departamentos, mas uma negociação iniciada pela Jovem Pan deu esperança para que o sinal não seja desperdiçado.

Tutinha, dono da Jovem Pan, iniciou as negociações para a utilização do canal 32 UHF, antiga MTV e atualmente nas mãos do canal Loading, para transformá-lo na TV Jovem Pan, um sonho antigo do empresário da comunicação. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do portal R7.

O acionista majoritário da rádio, por sua vez, esteve em um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na última quinta-feira (27), às 15h30. A reunião foi acompanhada do ministro das Comunicações Fábio Faria e contou com as presenças de Rubens Menin e Renata Afonso, presidente e CEO da CNN Brasil.

O canal 32 UHF não é a primeira opção do empresário. O canal News Jovem Pan tem um número para ser exibido: canal 24, com informação 24 horas por dia e disponível na parabólica, em pacotes de TV por assinatura, que estão em negociações, no YouTube, na Fire TV, da Amazon, na Pluto TV, da ViacomCBS, e na Panflix, serviço de streaming do Grupo Jovem Pan.

“Vai ser um canal novo para competir com a BandNews, Record News, CNN, Globo”, explicou Tutinha. Ao todo, serão 16 horas de programa, sendo 8 deles já destinados à produção existente.