Jovem que sofreu acidente no último feriado em Maringá morre no hospital

A jovem Jhenifer Vitória Araújo Maran, de 22 anos, infelizmente não suportou aos ferimentos causados por um acidente que sofreu no feriado do dia 1 de maio na rodovia BR-376, em Maringá.

Vitória era passageira de um Hyundai HB20 quando o motorista invadiu a pista contrária batendo de frente contra um VW T Cross. Vitória foi ejetada do veículo sofrendo múltiplas fraturas. A vítima precisou ser entubada pela equipe médica do Samu.

A jovem Jhenifer Vitória era moradora da cidade de Nova Esperança. Vitória deixa uma filha pequena. Os ocupantes do T Cross continuam internados. Apenas uma criança de 2 anos que estava acomodada na cadeirinha não sofreu ferimentos. (inf André Almenara)