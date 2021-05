Ladrão arrependido

Assim vem sendo apelidado um motociclista que roubou o telefone celular de uma advogada, na quarta-feira (12) de manhã, e logo depois devolveu o aparelho para a vítima, pedindo perdão pelo ato que havia acabado de cometer. O caso aconteceu na Rua Belo Horizonte, Zona 7, em Maringá.

Em entrevista para o repórter Evandro Mandadori, da RIC Record TV Maringá, a vítima contou que, em menos de 30 segundos, o motociclista voltou a se encontrar com ela, devolveu o aparelho e, demonstrando bastante arrependimento, pediu desculpas, alegando não ser bandido e que, na verdade, estava desempregado há mais de um ano, com gente passando fome dentro de casa.

A vítima ficou surpresa com a atitude do homem, e fez um apelo durante o Balanço Geral Maringá: que o motociclista se apresentasse para pedir ajuda. “Quem sabe alguém que esteja assistindo não possa dar um emprego para ele, pois o trabalho dignifica o homem, e ele está realmente precisando.”

Nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver a ação do motociclista abordando a vítima, que chegou a correr atrás da motocicleta. Logo depois, ele retorna até a vítima para devolver o celular. Em um terceiro momento, ele retorna novamente, pede perdão e faz o desabafo, comentando sobre as suas necessidades financeiras.(inf RIC Mais)