Lance parcelado no prédio do antigo jornal O Diário de Maringá

O segundo leilão do prédio que pertenceu ao O Diário do Norte do Paraná, na avenida Mauá, em Maringá, não teve nenhum lance à vista. Houve apenas um, feito pelo internauta que se denomina Zamber, no valor mínimo (R$ 5,5 milhões), e de forma parcelada. O imóvel havia sido avaliado em mais de R$ 11 milhões.

Caso a proposta seja aceita pelo juízo da 1ª Vara Cível de Maringá, o comprador terá que desembolsar 25% à vista e o restante em 30 meses, com indexador a ser indicado pela própria justiça. O próprio prédio será a caução do negócio. (inf Maringá News)