Letalidade da covid-19 sobe em Maringá

Em 15 dias a letalidade da covid-19 em Maringá (número de mortos em relação ao total de infectados) passou de 1,6% para 1,93%; hoje a média nacional é de 2,25%, contra 2,15% de uma quinzena atrás. Os números tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa, confirmam o crescimento dos casos neste período.

Maringá era a 64ª cidade brasileira que mais registrou mortes pela doença; hoje, é a 56ª. Londrina, que era a 53ª, agora é a 49ª. Curitiba, 15 dias atrás, era a 11ª no ranking nacional de mortes pela covid-19 e agora é a 12ª. Os dados utilizados no mapa de mortes e casos e divulgados no G1 não são os mesmos disponibilizados diretamente pelos municípios, mas servem para se ter uma ideia do crescimento da doença. Ontem, por exemplo, Curitiba confirmou 3.936 óbitos (o mapa trouxe 3.283), Londrina totalizou 995 mortes (o mapa traz 886), e Maringá, 778 (o mapa divulga 788).