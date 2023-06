Luiz Carlos Hauly volta a ser deputado e maringaense torna-se primeiro suplente

Luiz Carlos Hauly voltará a ser deputado federal, no lugar aberto com a cassação do ex-procurador de justiça Deltan Dallagnol. O caso está sendo julgado pelo plenário virtual até às 23h59 desta sexta e já formou-se maioria para que Hauly, e não Itamar Paim (PL), como havia determinado o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, assuma a vaga. O ministro Dias Toffoli atendeu a um pedido do Podemos e determinou que a cadeira deve ser do Podemos.

Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, André Mendonça, Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso votaram a favor, enquanto Edson Fachin, Luiz Fux e Rosa Weber votaram contra.

Segundo O Globo, Alexandre de Moraes concordou com Toffoli e afirmou que só deve haver um novo cálculo dos votos quando a cassação ocorre por alguma irregularidade praticada durante a disputa eleitoral. No caso de Deltan, no entanto, seu registro foi indeferido, ou seja, os ministros consideraram que ele não estava apto a concorrer. Por isso, deve ser apenas empossado seu suplente.

Com a confirmação de Hauly, que recebeu 11.925 votos em 2022, o maringaense Eduardo Maia Betini, 48, agente da Polícia Federal e escritor, passa a ser o primeiro suplente do Podemos. Casado e primo do prefeito de Maringá, Ulisses Maia (PSD), Betini recebeu 10.080 votos. Com Hauly confirmado, Londrina, que elegeu três deputados federais, passa a ter cinco parlamentares (além dos 3 eleitos e de Hauly, há o locutor de rodeios Marco Brasil, que assumiu o lugar de Ricardo Barros). Maringá, que elegeu quatro, hoje tem metade dos eleitos: Luiz Nishimori e Sargento Fahur, ambos do PSD. (inf Angelo Rigon)