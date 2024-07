Lutador de jiu-jitsu morre após ser esfaqueado em Maringá

O lutador de Jiu-jítsu Gustavo Henrique Martins, de 32 anos, morreu após ser esfaqueado no final da noite desse sábado (20), em Maringá. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Universitário. Imagens de uma câmera de segurança registraram parte do crime .

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu nas proximidades da Avenida João Pereira. Gustavo foi atingido por duas facadas na perna, sendo que uma delas acertou a veia femoral.

A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encontrou a vítima perdendo muito sangue. Ele foi intubado e encaminhado em estado gravíssimo ao hospital, onde morreu horas depois. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Maringá.

A família acredita que o rapaz foi vítima de uma tentativa de roubo, já que no áudio capturado pela câmera de segurança, ele diz: “vai roubar, malandro”. Gustavo, além de lutador de Jiu-jítsu, trabalhava como chapeiro em uma casa de lanches na Avenida Alziro Zarur e havia acabado de sair do serviço.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). (inf GMC)