Mãe e filho de 10 anos ficam feridos em acidente

A Mãe e o filho, de 10 anos, se envolveram em um acidente grave no início da noite de quinta-feira, 25, em Maringá. A colisão envolvendo uma camionete Ford Ranger e uma motocicleta CG Titan ocorreu no Contorno Sul, proximidades do Conjunto Sanenge.

Conforme testemunhas, a mulher que pilotava a moto estava parada no semáforo quando a camionete colidiu contra a traseira. Um semáforo é para ter acesso ao Conjunto Sanenge, o outro, para seguir adiante.

A motociclista teria parado no semáforo da esquerda para entrar no bairro, quando o condutor da Ranger não percebeu e bateu contra a moto. Dois policiais militares que passavam pelo local pararam a viatura e prestaram os primeiros atendimentos aos feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu realizaram o resgate da mãe e filho que foram encaminhados ao pronto socorro do Hospital Santa Casa. O motorista da camionete que provocou a batida recusou atendimento. (inf André Almenara)