Mais flexibilização de atividades em novo decreto

Diante da diminuição dos reflexos da pandemia na população de Maringá, com queda na taxa de positividade, na incidência de contaminação, na média móvel de positividade e no percentual de ocupação de leitos de enfermarias e UTIs, a Prefeitura publica hoje decreto mais flexível. O decreto, que prorroga o decreto 1556 com poucas alterações, é válido a partir desta quinta-feira, 19, 17 horas, até as 23h59 do dia 30 deste mês.

O toque de recolher continua o mesmo, de 0h até as 5 horas. Os restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, lojas de açaí, carrinhos de lanche, food trucks, lojas da praça de alimentação dos shoppings e similares poderão funcionar com 50% da capacidade, até as 23 horas, de segunda a domingo. Será permitida a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas, utilização de espaços kids, desde que possam ser higienizados após o uso, e a permanência de clientes nos estabelecimentos até as 23h30, para encerramento das contas.

Os eventos com até 30 pessoas ficam liberados, independente de autorização, inclusive churrasqueiras de clubes, associações e condomínios. Eventos, reuniões, celebrações e comemorações de 31 a 150 pessoas ficam condicionados à prévia autorização da Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, com solicitação pelo e-mail [email protected] Os eventos devem ter ocupação máxima de 50% da capacidade do espaço até o limite de 150 pessoas.

Outra alteração é a liberação da utilização dos vestiários nos clubes, associações, academias de ginástica, escolas de natação, beach tennis, tênis, pilates, lutas, dança, crossfit e assemelhados.