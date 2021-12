Mais um paranaense na vitrine nacional

O empresário Sidnei Piva de Jesus (foto), 56, proprietário do Grupo Itapemirim, Sidnei Piva de Jesus, e que enfrenta muita turbulência, é paranaense. Ele é natural de Xambrê, região de Umuarama.

Ele é o dono da Itapemirim Transportes Aéreos, que suspendeu as operações na última sexta-feira, que, depois de aproximar-se do governo federal sem mais delongas e, apesar de uma recuperação judicial, conseguiu autorização da Anac para a ITA. É acusado até de envolvimento com criptomoedas, como se não bastasse uma briga judicial com o fundador e antigos sócios do grupo. Segundo reportagem de Mariana Barbosa em O Globo, em fevereiro deste ano, ele foi definido como “um sujeito baixinho de conversa boa”. (via Blog do Rigon)