Mandaguariense morre em acidente de trânsito no Vale do Ivaí

Uma jovem mandaguariense morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na PR-082,

entre Lunardelli e São João do Ivaí, durante a tarde da última terça-feira, 31.

A batida registrada por volta de 16h45 envolveu um Hyundai HB20 com placa de Quilombo

(SC) e um Chevrolet Astra com placa de São João do Ivaí. O HB20 era ocupado por Gian Carlos

Sotoriva, 23 anos, e a esposa dele, Catarina Cassandra da Silva, 26. Os jovens são

mandaguarienses, trabalham na Aurora Alimentos, e estavam voltando de uma viagem de

férias.

Com a batida, Catarina foi ejetada do HB20 e morreu no local do acidente. Gian Carlos ficou

gravemente ferido e foi levado ao hospital de São João do Ivaí, de onde foi transferido horas

depois.

O outro carro era ocupado por Rosana Aparecida e Francisco Domingos, que também sofreram

ferimentos graves e foram levados ao hospital local.

A Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local. (inf Portal Agora)