Maringá bate recorde com maior saldo de exportações da história no primeiro semestre

Com a economia em acentuado crescimento, Maringá se destaca na balança comercial e registra o maior saldo de exportações da história no primeiro semestre deste ano. Com resultado de US$ 1,6 bilhão em exportações entre janeiro e junho, a cidade registrou crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. É o melhor resultado desde o início da série histórica, em 1997.

Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) colocam Maringá como a 2ª cidade do Paraná que mais exporta, atrás apenas de Paranaguá, e a 12ª do Brasil, duas posições a mais em relação ao resultado divulgado anteriormente e que considerou o período de janeiro a maio. No saldo da balança comercial, entre exportações e importações, a cidade registra superávit de US$ 1,4 bilhão e se consolida como a ′capital do interior′, com destaque no cenário estadual.

A soja é o principal produto exportado e corresponde a 64% do total, seguida do milho, com 19%. A China lidera a lista dos maiores compradores, com US$ 980 milhões em importações no primeiro semestre, o que representa 61% de participação. Na sequência, aparecem o Japão, com US$ 127 milhões, e a Coreia do Sul, com US$ 76,4 milhões.

O prefeito Ulisses Maia destaca que os dados reforçam o potencial econômico e exportador da cidade. Ele lembra que o crescimento acentuado da economia local é reflexo das ações da gestão municipal para fortalecimento do DNA inovador e criativo da cidade. “Investir na modernização, facilidade dos processos e no capital humano da nossa cidade, com políticas sociais e educacionais, representa a criação de um ambiente favorável para investimentos. Isso tem impacto significativo na economia, expansão de negócios e geração de emprego e renda”, afirma.