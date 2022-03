Maringá começa aplicação de 4ª dose de pessoas com 80 anos ou mais

Secretaria de Saúde de Maringá vacina a 4ª dose para pessoas com 80 anos ou mais a partir desta terça, 29. Para receber o imunizante é necessário ter tomado a 3ª dose (reforço) há pelo menos 4 meses e apresentar documento pessoal com foto, CPF e carteira de vacinação. A aplicação ocorre da seguinte forma:

– 9h às 16h nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Floriano, Morangueira, Alvorada III, Império do Sol, Parigot de Souza, Cidade Alta, Grevíleas, Paris, Céu Azul e Industrial

– 9h às 17h – UBS Iguaçu, Policlínica Zona Sul, UBS Mandacaru, UBS Guaiapó-Requião, UBS Iguatemi e UBS Tuiuti

9h às 20h30 – UBS Quebec

A vacinação também segue para:

• 1ª dose: crianças de 5 anos a 11 anos.

• 1ª dose: pessoas com 12 anos de idade ou mais.

• 2ª dose: todos os públicos

Intervalos da 1° e 2° dose:

Pfizer: crianças de 5 anos a 11 anos – 56 dias

Pfizer: 12 anos ou mais – 21 dias

Coronavac: crianças de 6 a 11 anos – 28 dias

Coronavac: pessoas com 18 anos ou mais – 21 dias

Astrazeneca: 56 dias

• 3ª Dose: Pessoas com 18 anos ou mais com 2ªdose de Pfizer/Astrazeneca/Coronavac aplicada há pelo menos 4 meses

– Gestantes com 18 anos ou mais com 2° dose de Pfizer/Astra/Coronavac aplicada há pelo menos 5 meses

– Puérperas com 18 anos ou mais com 2° dose de Pfizer/Astra/Coronavac aplicada há pelo menos 4 meses

– Imunossuprimidos de alto grau com 18 anos ou mais com 2° dose de Pfizer/Astra/Coronavac aplicada há pelo menos 28 dias

• Dose Reforço Janssen

*Pessoas que tomaram a 1ª dose da Janssen e hoje estão gestantes ou imunossuprimidas receberão reforço com a Pfizer

4ª dose: imunossuprimidos com 18 anos ou mais com 3ª dose aplicada há pelo menos 4 meses.