Maringá e Londrina firmam ′Aliança Estratégica dos Ecossistemas de Inovação′

O prefeito Ulisses Maia e secretários municipais participaram nesta terça-feira, 29, do lançamento da ′Aliança Estratégica dos Ecossistemas de Inovação de Maringá e Londrina′. A solenidade iniciou no Giardino Eventos, em Maringá, no período da manhã, e continuou no período da tarde, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina, reunindo parceiros e representantes das duas cidades.

A parceria visa transformar a região em um pólo nacional de inovação e promover a geração de emprego e renda. O projeto prevê 28 planos para sete áreas: tecnologia, agricultura, comércio, saúde, turismo, construção civil e metalmecânico. “Esta parceria com as cidades é uma iniciativa que tive desde o início da minha gestão, em 2017, para promover o fortalecimento de toda a região. Já tivemos ações e projetos mobilizando mais de 100 cidades. Começamos pelo Noroeste e agora estamos no Norte do Estado”, explicou o prefeito Ulisses Maia.

A ideia da ′Aliança Estratégica dos Ecossistemas de Inovação de Maringá e Londrina′ surgiu em outubro do ano passado, na Expo Mundial, em Dubai, nos Emirados Árabes, onde os dois prefeitos conversaram com lideranças e planejaram a integração. Desde então, foram realizadas diversas reuniões online e presenciais, workshops e pesquisas em ambas as cidades.

Além do prefeito e secretários municipais, participaram da solenidade representantes da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim), Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), universidades, associações, imprensa, entre outros.

Integração – A Prefeitura de Maringá investe em projetos para integrar e fortalecer as cidades da região. A gestão Ulisses Maia criou a Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais (Ametro), que tem ações para integrar as cidades da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep), com eventos esportivos, sobre finanças, tecnologia, saúde, cultura, entre outros.