Maringá é reconhecida pela segunda vez como ′Cidade Árvore do Mundo′

Com foco no futuro e comprometida com a sustentabilidade e preservação ambiental, Maringá conquistou pelo segundo ano consecutivo o título de ′Cidade Árvore do Mundo′. O reconhecimento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO-ONU) e da Fundação Arbor Day reforça o compromisso da gestão municipal com o meio ambiente. A cidade tem aproximadamente 150 mil árvores na área urbana. Os grandes corredores verdes proporcionam sombra, qualidade de vida e encantam o mundo.

Maringá está entre 168 cidades, de 21 países, reconhecidas com o certificado de ′Cidade Árvore do Mundo. O grupo seleto reúne metrópoles como Paris, Turin, Milão, Madri, Nova Iorque e Toronto. Para receber o reconhecimento, a cidade deve atender critérios como manejo adequado da arborização, incluindo legislação específica, orçamento anual para o setor, ações de conscientização da comunidade e outros aspectos.

O prefeito Ulisses Maia destaca que o título, pela segunda vez consecutiva, reconhece o compromisso e as ações da gestão municipal no plantio e manejo das árvores. “Elaboramos um Plano de Gestão de Arborização Urbana com detalhes técnicos e especificidades de toda a cidade, o que garante o planejamento técnico da nossa arborização. Além disso, investimentos em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, nossa UEM, para investirmos no planejamento estratégico dos serviços de arborização”, diz.

Ele lembra que, desde 2017, um terço de toda a arborização urbana recebeu a troca ou manejo. No período, cerca de 10% de todas árvores foram renovadas, com mais de 15 mil remoções e o plantio de outras mudas no local. Anualmente, o Viveiro Municipal, berço da ′Cidade Árvore do Mundo′, produz mais de 20 mil mudas e garante o verde da cidade.