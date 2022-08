Maringá revoga obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte coletivo

Via Site Maringá News

O decreto nº 1620/2022, publicado ontem no Diário Oficial do Município, revogou decretos anteriores sobre medidas de contenção em razão da pandemia de covid-19 e revogou o uso de máscaras de proteção nos ônibus do transporte coletivo urbano. A máscara permanece obrigatória em hospitais e unidades públicas e privadas de saúde, dispensando-se a utilização por parte de crianças de 12 anos. O decreto é do dia 11, mas foi publicada somente ontem, 19. A medida está em vigor desde ontem. Confira os artigos do documento assinado pelo prefeito Ulisses Maia:

Art. 1º Para continuidade do enfrentamento à pandemia, permanece obrigatório a utilização de máscara nos seguintes casos:

I – nos hospitais, públicos e privados e nas Unidades de Pronto Atendimento.

II – por indivíduo que apresente sintomas da covid-19 em ambientes fechados e abertos;

Parágrafo único. As crianças menores de 12 (doze) anos estão dispensadas da obrigatoriedade da utilização de máscara em ambientes abertos e fechados.

Art. 2º Mantém-se as recomendações as ações relativas aos cuidados à saúde da população no contexto da pandemia da covid-19, atentando-se:

I – a frequente higienização das mãos com água, sabonete ou álcool gel;

II – manter ambientes bem ventilados, com portas abertas, sempre que possível;

III – no reforço das orientações por meio de sinalização;

Art. 3º Fica revogado o decreto nº 497/2020, publicado em 3 de abril de 2020, e suas extensões, que declarou estado de calamidade pública no município de Maringá para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.

Art. 4º Revogam-se todos os decretos municipais que tratem de ações e recomendações específicas para o enfrentamento da covid-19.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 11 de agosto de 2022.